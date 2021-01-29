مصر للطيران تسير اليوم 59 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 59 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6647 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، أن الرحلات بمعدل 59 رحله جويه منها 44 رحله دوليه إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، كازبلانكا، تونس، الرياض، المدينة المنورة، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، فيينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6647 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.