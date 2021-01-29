جمال الحريم 35.. معادلة قوية بين عالم الجن والإنس "فيديو"

مسلسل جمال الحريم 35 تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تلك الأحداث المثيرة التي أبهرت الجمهور، بعدما عمد المخرج استمرار حلقة الإثارة والتشويق التي كانت سبب في استقطاب عدد كبير من جمهور الوطن العربي تجاه المسلسل الذي كون قطاع كبير منذ عرض حلقاته الأولى.

شهدت حلقة أمس من مسلسل جمال الحريم أحداث كثيرة توضح العديد من التساؤلات المختلفة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الحلقة الأولى، حيث بدا الوضوح ينير الأحداث بعد معرفة الخير والشر والدوافع التي تضع الإنسان محل كل شخصية في المسلسل.

جمال الحريم 35

ازدادت المعدلات البحثية عن جمال الحريم 35، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، بسبب كثرة الضغط من قبل المشاهدين الذين ضاعت عليهم الحلقة، في محاولة للوصول إلى تفاصيل الأحداث التي مرت بها نور.

تحاول نور مجارة النصيري لفك شفرة العديد من التساؤلات، بعدما اخذها إلى نفس المكان الذي تزوره في أحلامها، لتقتنع بأن عليها إستكمال الطريق لنهايته كي تعي جيدًا ما يدبر له ذاك الرجل وابنته.

أحداث مسلسل جمال الحريم 35

تواجه فدوة زوجة النصيري خادمه للمرة الأولى لترتعب وتفر إلى غرفتها مقررة مغادرة المنزل مثلما فعلت ابنتها تالا، ليحاول النصيري أن يعيدها عن قراراها إلا أنها تدرك مدى خطورة ما وصل إليه زوجها متأخرًا.

تستغل حنان ابنها في جلسات الأعمال التي تعمل عليها في منزلها، لتذهب إليه في المدرسة كي تأخذه من وراء زوجها وتهاتفه كي لن يذهب إلى مدرسة نجله، فيتفاجىء الطفل بأنه سيكون له دور في تلك الجلسة التي طالما أهابته واتعبته، ولكنها تظل توعده بأنه لن يشعر بما سيجرى.

جمال الحريم