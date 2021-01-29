أحمد رسلان: التنمية الشاملة والنجاح الاقتصادي السبب في استهداف مصر بملف حقوق الإنسان

أكد أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية السابق بمجلس النواب، أن استهداف بعض المنظمات لمصر وخاصة الإدارة الأمريكية سببه حركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أنه ليس غريبا أن تكون مصر مستهدفة بذريعة ملف حقوق الإنسان في الوقت الذي تشهد فيه استقرارا اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا والتي أنهكت اقتصاديات الدول الكبرى.

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ولفت رسلان، إلى أن النجاحات السياسية التي تحققها مصر سواء في ليبيا أو السودان وكذلك الدور المصري في شرق المتوسط، لم تروق لبعض الدول فتلجأ للهجوم والانتقاد بدون وجه حق.

وأوضح أن ما يحدث في مصر من استهداف يقابله استهداف آخر لروسيا وتحديدا الرئيس بوتن، لافتا إلى أن الهدف منه إلهاء القيادة الروسية حتى لا تكون داعما لبعض الدول ومن بينها مصر.

وفيما يتعلق بقضية ريجيني، قال أحمد رسلان: مواطنين أوروبيين كثيرون ماتوا في العديد من دول العالم ولم يأخذوا هذه الضجة مثلما حدث في مقتل المواطن الإيطالي ريجيني في مصر.

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