السر وراء تعامد القمر على الكعبة المشرفة

تعامد القمر على الكعبة المشرفة.. ظاهرة كونية بديعة، شغلت انتباه الملايين بمختلف دول العالم الذين باتوا يبحثون عن تفاصيل الظاهرة وأسبابها وصورها، حتى تصدرت محركات البحث المختلفة.

وشهدت سماء مكة المكرمة مساء أمس بالقمر وهو يتعامد على الكعبة المشرفة ثم تعامده على المسجد النبوي الشريف بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.

يذكر أن صحيفة "سبق" السعودية نقلت قبل وقوع ظاهرة التعامد إعلان رئيس الجمعية الفلكية في جدة، المهندس ماجد أبو زاهرة قوله عن تعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021، وكشفه عن تفاصيل تلك الظاهرة، والتي جاءت كالتالي:

. أن القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي (الشمال الشرقي)، ويغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي) ما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد 6 أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف".

. أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء حيث يكون القمر منخفضا في السماء، تماما مثل شمس الظهيرة الشتوية، أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية فيبقى القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة".

القمر اختفى تعامده مع شروق شمس اليوم الجمعة

. القمر سوف يبلغ لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساء أمس بتوقيت السعودية (07:16 مساء بتوقيت غرينتش)، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، و سيتبعه وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (09:43:34 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9%)، وعلى مسافة 381.125 كيلومترا.

. بعد التعامد ظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل، إلى أن غرب مع شروق شمس اليوم الجمعة.

معلومات تهمك عن تعامد القمر على الكعبة

. ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة.

.يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

. يمكن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

منتصف الشهر القمري توقيت مثالي لرصد الفوهات المشعة

منتصف الشهر القمري بشكل عام يعد بمثابة التوقيت المثالي لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين.

تعليق دار الإفتاء المصرية

علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة، عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة"، مشيرة إلى أن القمر تعامد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف داعية:"اللهم ارزقنا زيارة قبره الأنور، وارزقنا سجدة فى الروضة الشريفة".

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: القمر يحمل رسالة شوق لمحبين النبي صلى الله عليه وسلم

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي الإجتماعي "فيسبوك"، أن تعامد القمر المنشق من نظره لجمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الليلة على الكعبة المشرفة ليلة الجمعة التي نعلن فيها شوقنا للحبيب صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه.

وتابع قائلًا:"كأن القمر جاء ليحمل رسالة شوق من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أهل القبلة المشتاقين لزيارته فمن فتح الرسالة المكتوبة على وجه القمر وجد فيها: إن كان شوقكم إلى يكاد يفتت أكبادكم فقد أرسل لكم حبيبي الأجل سبحانه رسولي الخاص ورمز محبتي الحامل لأنوار جمال مشاهدتي، فتصبروا برؤية من رآني، واعلموا أن الرسائل تجبر الخواطر وتنوِّر النواظر وتعجل البشائر بقرب لقائي، اللهم أشهد أنا نبادله صلى الله عليه وآله وسلم شوقًا بشوق"

جدير بالذكر أنه لم يرد في القرآن أو السنة النبوية أن تعامد القمر على الكعبة من علامات الساعة.