صور- بعد تحولها لبرك.. رفع مياه الأمطار من أحياء البرلس بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع وسحب تراكمات المياه فى الأماكن التى تتعرض لهطول أمطار فجر اليوم، تسببت فى تحول المدينة لبرك من المياه، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس.





وقال الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، إنه تابع سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء البرلس، والطريق الدولى الساحلى، موجها بتسخير كل الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، بالإضافة لأعمال شفط المياه المتراكمة من مياه الأمطار بأرض الجونة وردمها وتجريفها وتسويتها، مؤكدا استمرار أعمال الردم والتجريف والتسوية بالمدينة. ووجه جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفورى مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

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