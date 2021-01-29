أكبر منصة للسفر فى العالم تختار الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية 2021

جدة - نرمين السيد - اختار موقع "تريب أدفايزر Tripadvisor" والذى يعتبر أكبر منصة للسفر فى العالم، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقا للقائمة التى نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين .





وتضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة على مستوى العالم، حيث جاءت مدينة الإسكندرية فى المرتبة رقم 23.

وكان الموقع قد اختار مدينتى القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، وجاءت مدينة القاهرة فى المرتبة رقم 12 والغردقة فى المرتبة رقم 24.

ويتم اختيار هذه القائمة طبقا للتعليقات والتقييمات التى يدونها المسافرون للأماكن التى يمكن زيارتها والأنشطة التى يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى لتريب "ادفايزر" خلال فترة 12 شهرًا

وتكشف هذه القائمة عن الوجهات التى سافر إليها السائحين فى عام 2020، والأماكن التى يرغبون فى السفر اليها فى عام 2021.