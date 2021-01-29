وتضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة على مستوى العالم، حيث جاءت مدينة الإسكندرية فى المرتبة رقم 23.
وكان الموقع قد اختار مدينتى القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، وجاءت مدينة القاهرة فى المرتبة رقم 12 والغردقة فى المرتبة رقم 24.
ويتم اختيار هذه القائمة طبقا للتعليقات والتقييمات التى يدونها المسافرون للأماكن التى يمكن زيارتها والأنشطة التى يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى لتريب "ادفايزر" خلال فترة 12 شهرًا
وتكشف هذه القائمة عن الوجهات التى سافر إليها السائحين فى عام 2020، والأماكن التى يرغبون فى السفر اليها فى عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكبر منصة للسفر فى العالم تختار الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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