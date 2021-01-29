الصين: التعاون مع مصر حقق نتائج مثمرة فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد تشاو لى جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التعاون العملى بين الصين ومصر حقق نتائج مثمرة فى مختلف المجالات، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الجانبين يلعبان سويًا دورًا بناء فى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.





وأضاف جيان فى تصريحات لوسائل إعلام فى بكين، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى حول الصين خلال جلسة عامة لمجلس النواب: "تقدر الصين تعليقات مصر الإيجابية حول العلاقات المصرية الصينية، وفى السنوات الأخيرة، حافظ الرئيسان عبدالفتاح السيسى وشى جين بينج على اتصالات وثيقة، وارتقت العلاقات بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وحقق الجانبان نتائج مثمرة فى التعاون العملى فى مختلف المجالات". وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "حافظ الجانبان الصينى والمصرى على التواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، ولعبا معًا دورًا بناء فى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، والدفاع عن التعددية والعدالة الدولية". ودعا جيان إلى استغلال الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الصين ومصر "التى تصادف الثلاثين من مايو" من أجل تعميق الصداقة التقليدية وبناء "مسار توجيهى رائد" بشكل مشترك؛ لتعزيز التعاون بين البلدين، وتحقيق تنمية جديدة على مستوى أوسع وأعمق تعود بالفائدة على البلدين والشعبين.

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