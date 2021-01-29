صور.. الدولة تسترد 3 آلاف متر من أراضيها بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسوار ومبانى مخالفة واسترداد 3000 متر مربع من أراضى أملاك الدولة.

وأضاف رئيس حى العامرية أول، فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا إزالة أعمال بناء دون ترخيص لغرفة بسقف خرسانى بشارع سوق الثلاثاء بمنطقة الوكالة.



وشدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار حملات استرداد الأراضى أملاك الدولة فى إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.