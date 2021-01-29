غدا أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 11 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 10 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.