أحمد السقا وأمير كرارة يشيعان جثمان خبير التجميل محمد الصغير

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان خبير التجميل محمد الصغير، بمسجد السلطان حسين (الثورة) فى مصر الجديدة.

وحرص النجم أمير كرارة على التواجد بجانب النجم أحمد السقا في الجنازة والوقوف بجانبه في فقدان حماه الراحل.

كما تواجد أيضًا في الجنازة المخرج عمرو عرفة والمنتج أحمد الإبياري وعائلة وأصدقاء والعاملين مع خبير التجميل الراحل محمد الصغير.

ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد خبير التجميل محمد الصغير في نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

نعى النجم أحمد السقا، حماه محمد عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث نشر صورة له، وكتب فى تعليقه عليها: "توفى إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه".، حيث كان أحمد السقا يحرص على الدعاء لحماه خلال الفترة الماضية، منذ تعرضه لأزمته الصحية، بنشر صور لهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتابة دعاء له، ختمه بكتابة : "يا رب تقوم لحبايبك بالسلامة يا ابويا و حماية وصاحبي".