موقع تريب أدفايزر يختار الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام ٢٠٢١

اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم،مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقا للقائمة التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.
وتضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة على مستوى العالم، حيث جاءت مدينة الاسكندرية في المرتبة رقم 23، وكان قد اختار الموقع مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت مدينة القاهرة في المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.
ويتم اختيار هذه القائمة طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر خلال فترة 12 شهرًا. وتكشف هذه القائمة عن الوجهات التي سافر إليها السائحين في عام 2020 ، والأماكن التي يرغبون في السفر اليها في عام 2021.
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