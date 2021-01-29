مدينة الاسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة في العالم لعام2021

فيما تضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة سياحية علي مستوي العالم، حيث جاءت مدينة الاسكندرية في المرتبة رقم 23، وكان قد اختار الموقع مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت مدينة القاهرة في المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.

ويتم اختيار هذه القائمة طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر خلال فترة 12 شهرًا. وتكشف هذه القائمة عن الوجهات التي سافر إليها السائحين في عام 2020 ، والأماكن التي يرغبون في السفر اليها في عام 2021.

وفي سياق متصل تضم الأسكندرية عدد كبير من المناطق السياحية والطبيعية التي تجذب السياح من داخل وخارج مصر فبخلاف شواطئها الخلابة وبحرها الساحر، هناك قلعة قايتباي، وعمود السواري، و مسجد المرسي أبو العباس، قصر المنتزه، متحف المجوهرات الملكية، والكثير من المحلات الشهيرة هناك والتي تجعلك تقضي وقتًا ممتعا في عروس البحر المتوسط.