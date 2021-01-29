تعرف على تقييم الصحف العالمية لمحمد صلاح أمس

سجل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر هدفا بالأمس خلال مباراة فريقه أمام فريق توتنهام لكن تقنية الڤار حرمت الفرعون من زيادة غلته من الأهداف.

وانتهت المباراة التي جمعت بين ليفربول وتوتنهام ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بنتيجة ٣-١ لصالح ليفربول.

وفي تقييم صحف الأجنبية للاعبي ليفربول خلال المباراة، حصل محمد صلاح على تقييم ٧.٣ كسادس أفضل لاعبي ليفربول تقييما بعد المباراة متساويا مع زميله جيمس ميلنر.

وحصل نجمي الفريق ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد أعلى تقييم برصيد ٨.٣، ٨ على الترتيب.

واحتل لبفربول الٱن المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة برصيد ٣٧ نقطة بفارق أربعة نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، المتبقي له مباراة أخرى.

واستطاع ليفربول أن يسجل أهداف بعد ما يقرب من شهر لم يستطع الفريق فيها تسجيل أي أهداف بالدوري، بالإضافة لفقدان أثنى عشر نقطة في ٱخر خمس مباريات.

يذكر أن ليفربول دخل المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، هندرسون، روبرتسون. خط الوسط: فينالدوم، ميلنر، تياجو ألكانتارا. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

بينما دخل توتنهام بالتشكيل الٱتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس. خط الدفاع: سيرجي أورييه، روندون، داير، ديفيز، دوهيرتي. خط الوسط: إيميل هويبيرج، ندومبيلي، بيرجوين. خط الهجوم: ، هاري كين، هيونج مين سون.

وتنتظر ليفربول مواجهة هامة أمام فريق وست هام ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من البطولة.