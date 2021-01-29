وفاة محمد الصغير متأثرًا بفيروس كورونا.. والسقا يطالب الجمهور بالدعاء له

محمد الصغير- ارشيفية
أعلن الفنان أحمد السقا، منذ قليل، وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته الاعلامية مها الصغير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
السقا يطالب الجمهور بالدعاء لمحمد الصغير
نشر السقا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لـ محمد الصغير، معقبًا عليها، قائلًا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير..الرجاء الدعاء له بالرحمه".
وفاة محمد الصغير
أصيب محمد الصغير بفيروس كورونا، وتم نقله يوم 3 يناير الجاري إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر على إثر اصابته بمضاعفات الفيروس الفتاك.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بإصابة مصفف الشعر محمد الصغير، وبدأت الدعوات المختلفة تجوب منصات السوشيال ميديا، حيث حرص أحمد السقا على الدعاء له ومطالبة جمهوره ومتابعيه بالدعاء المستمر له.
كان قد نشر السقا، منذ اسبوع صورة محمد الصغير، كاتبًا: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير..ربنا يشفيك يا ابويا و صاحبي و حماية".
محمد الصغير
كانت الإعلامية مها الصغير قد عبرت مؤخرًا، عن مدى حبها وتقديرها لعلاقة الحب التي جمعت والدها محمد الصغير بوالدتها ملكة العلايلي منذ أن تزوجا وانفصلا حتى عادا مؤخرا للزواج فى لحظات حرجة يعاني فيها والدها من المرض، واصفة علاقة والدها بوالدتها بأنهما أبطال قصة تعبر عن الوفاء والحب، والتى روت تفاصيلها.
الجدير بالذكر، أن خبير التجميل محمد الصغير يعد واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لاكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام، وأصدر في عام 2015 كتابًا يؤرخ لمشواره المهني والانساني وحمل عنوان "أيام من عمري" وكشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي.
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