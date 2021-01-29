وفاة محمد الصغير متأثرًا بفيروس كورونا.. والسقا يطالب الجمهور بالدعاء له

أعلن الفنان أحمد السقا، منذ قليل، وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته الاعلامية مها الصغير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

السقا يطالب الجمهور بالدعاء لمحمد الصغير

نشر السقا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لـ محمد الصغير، معقبًا عليها، قائلًا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير..الرجاء الدعاء له بالرحمه".

وفاة محمد الصغير

أصيب محمد الصغير بفيروس كورونا، وتم نقله يوم 3 يناير الجاري إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر على إثر اصابته بمضاعفات الفيروس الفتاك.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بإصابة مصفف الشعر محمد الصغير، وبدأت الدعوات المختلفة تجوب منصات السوشيال ميديا، حيث حرص أحمد السقا على الدعاء له ومطالبة جمهوره ومتابعيه بالدعاء المستمر له.

كان قد نشر السقا، منذ اسبوع صورة محمد الصغير، كاتبًا: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير..ربنا يشفيك يا ابويا و صاحبي و حماية".

محمد الصغير