خاص| مدافع الدحيل لـ"دوت الخليج" : مواجهة الأهلي في المتناول.. وقفشة ليس النجم الأول

كشف أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطرى، عن أصعب مواجهة سيخوضها فريقه في مونديال العالم للأندية، والتي سينطلق يوم 4 نوفمبر من الشهر المقبل.

وقال مدافع الدحيل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن مواجهة النادي الأهلي سهلة جداً بالنسبة، لمباراة بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهات كأس العالم للأندية، بالقوة الضاربة لتمثيل القارة السمراء ، في الدوحة عاصمة قطر.

وأسفرت قرعة البطولة التي تقام من 4 لـ 11 فبراير، النادي الأهلي في مواجهة مع فريق الدحيل القطري يوم 4 ويتأهل الفائز إلى مواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

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وأضاف المحمدي:" أن الأهلي فريق كبير ولكن ليس هو الأخطر الأكبر بالنسبة لنا، بعكس منافس بحجم البايرن، الذي من الأكيد سيعرقل طريقنا للوصول إلى النهائي" .

وتابع :" كأي لاعب عربي كنت أرغب ان القرعة تبعد النادي الأهلي عنا، لكي يصل أحدهما إلى النهائي، وأتمنى أن يكون لقاء جيدا ويشرف الكرة العربية".

وعن سؤاله من هو أفضل لاعب في الأهلي في الوقت الحالي أجاب المحمدي؟ :" الجميع يرى أن قفشة هو النجم الأبرز وخاصة بعد هدفه في مرمى نادي الزمالك في نهائي أفريقيا، وهذا يعطيه الافضلية، لكن من وجهة نظري ان عمرو السولية هو اللاعب الأهم في تشكيل الفريق".

والجدير بالذكر أن لاعب الدحيل أحمد ياسر المحمدي، صاحب أصول مصرية كما إنه الشقيق الأصغر للاعب الأهلي والزمالك السابق حسين ياسر المحمدي ونجل نجم الزمالك السابق ياسر المحمدي.