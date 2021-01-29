وزارة الداخلية تحتفل بيوم الوفاء

جدة - نرمين السيد - أقامت مديريات الأمن احتفالية بيوم الوفاء لضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء تأكيدا على ما قدموه من إنجاز وعطاء واعترافا بدورهم وجهودهم فى خدمة رسالة الأمن وأهمية تواصل الأجيال المتعاقبة للاستفادة من خبراتهم فى إثراء المنظومة الأمنية.





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