إنفوجراف- لقاءات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.

ويأتى ذلك فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق الشراكة بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.16 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى بعض المشروعات البترولية.



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على إضافة الرقيب أول سابقا محمد محمد النادى عفيفى، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذى أصيب خلال تنفيذ مأمورية أمنية، فى إطار تكريم أبطال هذا الوطن، إلى جانب الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى "85%" لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

كما تم الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع فى قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثمارى، وكذلك الموافقة على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائى الذى يربط عدلى منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذى يقوم بتنفيذه حالياً تحالف شركات "AVIC-CREC" الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.



كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف "سيمنس ـ جاميسا" للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك فى إطار التوسع فى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الموافقة على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال - مصر 2021.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة لعقد اجتماع لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 - 2022، إذ أكد أن هذه الموازنة تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالميا ومحليا، والمتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وبحضور وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولتعاون الدولى، والمالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزى، كما ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور 11 وزيرا، ورئيسى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولى الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، إذ تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل مشروع تطوير القرى المصرية، وجهود مواجهة كورونا، والإجراءات المتبعة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.



كما ترأس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمعهد القومى للأورام الجديد "مستشفى 500 500"، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، وعميد المعهد القومى للأورام.

وبالنسبة للأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة خلال الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ استعرض المشروع القومى لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن هناك أكثر من 31 ألف مشروع تم وجار تنفيذها تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 5.8 تريليون جنيه، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 الذى يوافق يوم 25 يناير، معربا عن أخلص التهانى وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، فضلا عن إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، إذ أعرب بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسى، داعين المولى بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

كما شملت الأنشطة أيضا، حضور رئيس مجلس الوزراء مباراة منتخب مصر ونظيره السلوفينى ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتى انتهت بالتعادل وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة، حيث هنأ لاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى ومسئولى اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بالصعود، بالإضافة إلى استعراض الإصدار الجديد "آفاق مستقبلية"، أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

كما شهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتى تعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك برفقة وزير النقل، وبمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير الفرنسى بالقاهرة، وسفير الاتحاد الأوروبى.

كما أرسل تحية تقدير واحترام للمنتخب الوطنى لكرة اليد للرجال، على أدائهم الرجولى فى مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك، متمنياً لهم التوفيق مستقبلا، فصلا عن استعراض تقرير من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء حول جهود اللجنة فى رصد والاستجابة للحالات الحرجة صحيا، أو للحالات التى تعانى من عدم قدرتها على الحصول على أصناف معينة من الأدوية خلال عام 2020، إذ قامت اللجنة برصد والاستجابة لـ 4996 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، وتم إصدار 803 قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 2242 عملية جراحية. بجانب تقديم التهنئة لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجميع الباحثين به، على اختيار المركز ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم تفاعُلًا مع أزمة فيروس كورونا، مشيدا بالجهود المبذولة فى الآونة الأخيرة من جميع الباحثين بالمركز، ومؤكدا تقديم المساندة الكاملة ليقوم المركز بدوره الرئيسى فى دعم متخذ القرار.