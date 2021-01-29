ارتفاع درجات الحرارة.. خريطة الطقس من 30 يناير إلى 4 فبراير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى: السبت 30 يناير أمطار خفيفة "40%" على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية. من الأحد 31 يناير إلى الثلاثاء 2 فبراير استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا. الأربعاء 3 فبرير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. الخميس 4 فبراير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة. واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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