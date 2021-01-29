لا حجر على رأى أو فكر.. أبرز تصريحات المستشار حنفى جبالى فى جلسات البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأدلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بعدد من التصريحات المهمة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب وأبرزها ما يلى:

- لا حجر على رأى أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح فى إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس وفقًا للائحة.

- منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقًا لرؤية المنصة وما فيه الصالح فى إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على"بصيرة من أمره" قبل اتخاذ القرار.

- تحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان فى جميع ربوع مصر.

- تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتى كانت مقدمة لثورة 30 يونيو، التى شارك فيها الملايين من الشعب المصرى بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.

- تحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر

- على النواب الالتزام بالوقت المحدد والتركيز فى نقاط الحديث خلال طلب الكلمة، لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس الموقر، مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.