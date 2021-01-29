جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تأهيل ورفع كفاءة 26 منزلا فى قريتى الكرنك وأبو سمبل بمنطقة العامرية غرب المحافظة، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.





وأكدت جلالة، تجهيز المنازل المشار إليها بالفرش وقطع الأثاث والأجهزة المنزلية، بعد إتمام أعمال رفع الكفاءة والتأهيل بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وذلك فى إطار المسؤولية المجتمعية لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة المنازل المتهالكة. وأشارت وكيل الوزارة إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى مساعدة الشرائح الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة استمرار جهود المديرية فى رفع كفاءة منازل أخرى من خلال التعاون المشترك بين لجان الحصر والمعاينة والجمعيات الأهلية لمتابعة المنازل التى بحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. «حياة كريمة» تجهز 26 منزلا بقرى العامرية فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.