نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التهم 20 محلًا وكشكا.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق التوفيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة وسط البلد بسوق التوفيقية اندلاع حريق ضخم صباح اليوم، مما اسفر عن خسائر مادية كبيرة والتهام بعض المحلات والاكشاك بالكامل.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن حريق سوق التوفيقية:

الواقعة:

نشب حريق هائل في مخزن لقطع غيار السيارات بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، صباح يوم الجمعة، مما أدي الي التهام 20 محلًا وكشكًا.

دفع ب 6 سيارات للإطفاء:

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمحلات قطع غيار سيارات، بمنطقة التوفيقية بالقاهرة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية لمكان الحادث، كما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت السيطرة على الحريق.

سبب الحريق:

وأكدت التحقيقات الأولية أن سبب في اندلاع الحريق ماس كهربائي بكابل كهرباء أمام المول مما أدي الي حدوث ماس كهربائي داخل المحلات بالمول فاندلاع الحريق.

وقد كشف شهود عيان، أن سبب اشتعال الحريق، يعود إلى انفجار كابل كهرباء بالشارع، أسفر عن اشتعال الحريق، وامتداده للمحلات المجاورة.

5 ملايين جنيه:

وأوضحت التحقيقات الأولية في حريق محلات سوق التوفيقية بوسط البلد ان الخسائر المبدئية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

وأضافت التحقيقات ان الحريق تسبب في التهام ٣ محلات بشكل تام موضحا أن رجال قوات الحماية المدنية بالقاهرة استطاعت إنقاذ باقي المحلات من النيران.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم 20 محلًا وكشكًا، كنا انتقل رجال المعمل الجنائي لإجراء أعمال المعاينة.

فريق من نيابة الأزبكية:

انتقل فريق من نيابة الأزبكية، منذ قليل، لمعاينة الحريق الذي شب صباح اليوم الجمعة، بعدد من المحلات التجارية، بسوق التوفيقية، لإجراء معاينة، والاستماع لأقوال أصحاب المحلات، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وفحص موقع الحريق، لبيان أسبابه، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

