نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 30 يناير 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا السبت:

أمطار خفيفة (40%) علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

من يوم الأحد المقبل الموافق 31 يناير 2021 والي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير 2021:

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا.

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.