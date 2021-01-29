نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشباب" تطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسه الرياضة.

البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ ألف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في اطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.

وقد أطلق وزير الرياضة في فترة سابقة، البرنامج في محافظة القاهرة معلنًا عن تدريب عدد ١٩ الف فتاة في محافظتي قنا واسيوط وجاري تنفيذ البرنامج في ٦ محافظات أخرى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.