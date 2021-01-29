أهم 6 رسائل لرئيس النواب فى الإسبوع الثاني لاستدعاء الحكومة فى البرلمان

شهد الإسبوع الثاني لمجلس النواب،بفصله التشريعي الثاني، عده رسائل من المستشار حنفي جبالي، علي هامش مناقشات الجلسة العامة لما تم من برنامج الحكومة علي مدار الفترة الماضية، وما رصده المجلس من قصور وملاحظات علي الأداء.

رئيس المجلس قال أنه لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقي حزماً وحسماً من رئاسة المجلس وفقاً للائحة.

كما قال أن منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقاً لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على"بصيرة من أمره" قبل اتخاذ القرار.

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المستشار حنفي جبالي وجه تحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.

أيضا وجه تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتي كانت مقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.

وأيضا قال تحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر

على النواب الإلتزام بالوقت المحدد والتركيز في نقاط الحديث خلال طلب الكلمة، لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس الموقر.. مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.