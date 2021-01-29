بعد الإعلان الرسمي .. مصطفى محمد يودع زملائه قبل السفر لتركيا

حضر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي اليوم والتواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص اللاعب على التواجد اليوم لوداع زملائه اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر لتركيا لخوض تجربة الاحتراف بنادي جالاطا سراي التركي.

كما جمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وكذلك مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي قد وافقت على احتراف اللاعب بالنادي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

واتفق جلطة سراي مع نادي الزمالك على استعارة مصطفى محمد بمبلغ مليون ونصف يورو مع وضع بند باحقية النادي التركي في شراء اللاعب نهائيا قبل ٣١ ديسمبر القادم.

وكان قد اتفق النادي مسبقا على عرض مليون ونصف يورو في إعارة لمدة موسم، وأربعة ونصف في حالة الشراء النهائي، وذلك كما علم دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك.

تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. جلطة سراي يتم صفقة مصطفى محمد واللاعب يسافر خلال ساعات

يأتي ذلك بعدما أغلق نادي الزمالك باب المفاوضات بشكل نهائي مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، بعد خروج رئيس النادي وتهديده بفضح أشخاص طلبوا منه أموال لإتمام صفقة مصطفى إذا لم تتم الصفقة.

وبالرغم من اعتذار نادي سانت إيتيان في بيان رسمي، إلا أن الزمالك لم يقبل ذلك الاعتذار.

وتغيب مصطفى محمد عن تمرين الفريق بالأمس، للضغط على إدارة الزمالك للموافقة على العرض، ولم يدخل قائمة مباراة الفارس الأبيض اليوم أمام مصر المقاصة، في المباراة التي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 4-1، ليتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة .