محمد الصغير يحقق حلم الطفولة ويصل للعالمية المطلقة.. كتاب يغلقه كورونا

تصدر الراحل محمد الصغير محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إثر وفاته متأثرًا فيروس كورونا المستجد.

استهل مصفف الشعر محمد الصغير رحلة كفاحه عام 1960 وهو في عمر 12 عامًا، ليدخل إلى تصفيف الشعر، وذلك بعدما ترك المدرسة وهو في الصف الثاني الإعدادي وعمل مع خاله إبراهيم أمين في محله بمنطقة مصر الجديدة.

أصر محمد الصغير، على احتراف تلك المهنة التي ولع بها وسافر إلى باريس لتطوير نفسه، ولم يكن معه إلا دورلات بسيطة، كما لفت في كتابه الذي حمل اسم "أيام من عمري"، إلى أنه كان يأكل رغيفًا في اليوم نصفة في الصباح والنصف الآخر في المساء كي يستطيع تدبير أمره ويصل إلى هدفه.

استطاع أن يخلق مكانًا له وإن كان في البداية بدون أجر، حتى حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر، ومن ثم افتتح أول كوافير له في هليوبوليس بشيراتون عام 1980.

محمد الصغير يصل إلى العالمية

وضع محمد الصغير حلمه نصب أعينه منذ الطفولة ورسم خارطة الطريقة الذي سلكه بدقة حتى تحقق حلمه وأصبح أسمه يداول عالميًا، بعدما انتشرت العديد من الفروع المختلفة لمركز التجميل الخاص به في الوطن العربي.

كان "الصغير" عضوًا في عدة مؤسسات عالمية مختصة بتحديد موضات الجمال، منها "كواف فرانشيز هوت" و"كوافير مونديال"، وكذلك حصل على جائزة Oscar Viewing Award العالمية.