راغب علامة غاضبًا من حريق طرابلس: شغل مافيا والشعب اللبناني هو الضحية

بعد حريق سرايا طرابلس.. راغب علامة غاضبًا: نعيش أكبر عمليات المافيا بالعالم ضحاياها شعب كامل

أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن غضبه العارم بعد ما وقع مساء أمس من أعمال شغب أدت لحريق المحكمة السنية الشرعية داخل السرايا في مدينة طرابلس.

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راغب علامة عن أزمة لبنان: بيتخلصوا من الأدلة شغل مافيا

وأكد علامة أن تلك الأعمال المخربة هدفها التعتيم والتخلص من كافة الأوراق التي تدين الكثيرون، ووصف ما يحدث بلبنان من حرائق وتخريب "بشغل المافيا" والذي سيكون ضحاياه الشعب اللبناني.

وقال في تغريدة كتبها على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"بدأوا بحرق سرايا طرابلس، سيحرقون لبنان كله قبل أن يفتحوا ملفاتهم وقبل أن تصل أساميهم الى التحقيق السويسري ! وكل شيء غير هيك هو كلام فاضي لذر الرماد في العيون ! نحن الآن نشاهد واحد من أكبر عمليات المافيا في تاريخ العالم ، ضحاياها شعب بأكمله".

جرحى ومصابين بحريق طرابلس أمس في لبنان

يذكر أن اندلع مساء أمس الخميس، حريق في المحكمة السنية الشرعية داخل السرايا في مدينة طرابلس، شمال لبنان، بعد إلقاء المحتجين عبوة مولوتوف و3 قنابل يدوية داخل المبنى، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 102، وتوجّهت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق، وذلك وفق لوكالة الأنباء الألمانية.

فيما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، انتقل المحتجون من ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) إلى بلدية طرابلس، وبدأوا برشقها بالحجارة وبقنابل المولوتوف، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير بداخلها.

سعد الحريري يهاجم الجيش بسبب الوضع في لبنان

وهاجم رئيس الحكومة المُكلَف سعد الحريري موقف الجيش ووصف ما حدث بالجريمة قائلًا:"ما حصل الليلة جريمة منظمة"، ونشر عدة تغريدات بصفحته بتويتر وقال:"ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى..الذين اقدموا على احراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنها في أمنها وكرامتها بأسم لقمة العيش".

وتابع:"من غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتمائها..إننا نقف إلى جانب اهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم ؛ لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على احراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟".

واستكمل:"هناك مسئولية يتحملها من تقع عليه المسئولية، ولن تقع الحجة على رمي التهم على أبناء طرابلس والعودة إلى نغمة قندهار..إذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف إلى المدينة، فمن يفتح له الأبواب؟ وكيف للدولة أن تسمح بذلك في مرحلة من أسوأ وأخطر المراحل في تاريخ لبنان".

واختتم كلامه:"طرابلس لن تسقط في ايدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله..وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف".