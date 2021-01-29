يسرا وليلى علوي وكريم عبد العزيز يودعون محمد الصغير ويقدمون التعازي للسقا

ودع عدد كبير من مشاهير الوسط الفني من فنانين وشعراء ومطربين، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير ووالد زوجة النجم أحمد السقا، الذي توفي اليوم متأثرًا بفيروس كورونا، مؤكدين أنه كان إنسان ناجح بعمله، ويحمل الكثير من الصفات الطيبة على المستوى الشخصي.

يسرا ناعية محمد الصغير:كلامي مش هيوفيك حقك

ونشرت النجمة يسرا صورة تجمعها به وقالت:"صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع، محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هوفيك حقك لإنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيًا وعمليًا، وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني و ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدمت واجب العزاء لأسرته عبر صفحاتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا وكتبت:"خالص عزائي للأسرة والأبناء.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ليلى علوي تطلب من الجمهور أن يصلون صلاة الغائب على محمد الصغير

فيما نشرت الفنانة ليلى علوي صورة للراحل وعلقت عليها:"رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير . باعزي عيلته كلها.. وزوجته السيدة ملكة العلايلي، وابناءه مها ومصطفى الصغير، وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه".

وطالبت علوي من الجمهور أن يصلون عليه صلاة الغائب وقالت:" بادعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله..الله يرحمه ويحسن إليه".

كريم عبد العزيز ويوسف الشريف يعزون أحمد السقا

ووجه النجم كريم عبد العزيز عزائه للفنان أحمد السقا وقال:"البقاء لله فى وفاة الأستاذ محمد الصغير..حما أخويا أحمد السقا ووالد أختي مها الصغير .. ربنا يسكنه فسيح جناته .. نسألكم الدعاء".

وقدم أيضًا النجم يوسف الشريف عزائه للسقا وزوجته وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون...الأستاذ محمد الصغير ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. خالص التعازي للإعلامية مها الصغير، والنجم أحمد السقا وأسرته الكريمة وكل محبيه".

وعلق الشاعر تامر حسين:"البقاء لله فى صاحب السيرة الطيبة، الأستاذ محمد الصغير، الله يرحمه ويغفرله".

أنغام وكارمن سليمان ينعون محمد الصغير

وشاركت المطربة كارمن سليمان في دفتر العزاء المقام على منصات مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت:"البقاء لله توفى إلى رحمة الله مصفف الشعر محمد الصغير، الله يرحمه و يغفرله و يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله الصبر والسلوان".

وأضافت الفنانة أنغام:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرته الكريمة ونعزي أنفسنا في وفاة الأخ والصديق الكريم محمد الصغير.. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته".