إنفوجراف.. إجراءات السلامة الأمنية وحماية المنشآت من الحرائق

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح إجراءات السلامة الأمنية وحماية المنشآت من الحرائق. وخطة الأمان من حرائق المبانى يجب أن تكون خاضعة لأنظمة تطبق وتوثق الحماية وتقلل الأضرار التى تحدثها على الأنفس والممتلكات وعلى الاقتصا الوطنى بشكل عام.

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