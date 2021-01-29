مياه مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية فرق الطوارئ والأزمات والانتشار السريع، وتحديد نظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.





وقال فى تصريحات صحفية، إن محافظة مطروح شهدت أمس أمطار متوسطة على العديد من المناطق، ويتم التعامل الفورى من خلال الفرق والمعدات المتمركزة على المحاور الرئيسية، مشيرا إلى أنه يتم الدفع بسيارات الكسح للأماكن غير المخدومة بشبكات الصرف الصحى لرفع أى تراكمات للمياه قد تعوق حركة سير السيارات أو المواطنين. وتابع أن المناطق الحيوية بوسط المدينة والمخدومة بشبكات صرف مياه الأمطار لم تتأثر بسقوط الأمطار، لاستيعاب شبكة الصرف الصحى لها، وأن هناك تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عبر أجهزة اللاسلكى، والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للموقف أولا بأول.

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