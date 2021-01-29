صور.. دقيقة حدادا على روح محمد نصر باجتماع رؤساء وسكرتيرى عموم شباب الوفد

جدة - نرمين السيد - وترأس الاجتماع فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.
واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على روح القطب الوفدى الدكتور محمد نصر، الذى توفى بعد صراع مع المرض.
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