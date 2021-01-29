تاج الدين: مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية من كورونا.. والأعداد تتناقص

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة تليفزيونية، أن العدد الذى يعلن عن طريق وزارة الصحة يعكس الجو العام أو الأعداد العامة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة نتيجة لزيادة عدد الحالات، تمثلت فى تقليل عدد التجمعات، وتطبيق التعليم الإلكترونى.
وعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 128.440 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.
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