الصحة: 1.315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أن 1.315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بـ 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ الإثنين الماضى وحتى مساء أمس، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، يوم الإثنين الماضى إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعها على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه جارِ استكمال تلقى الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التى تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقى الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، مشيرًا إلى أن آلية تلقى الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقى اللقاح بالمستشفى التى يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقى الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقى اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.

وأكد "مجاهد" أن عملية تلقى الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد اختيارية وبالمجان، فى إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

ومن جانبهم، أعرب الأطقم الطبية عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما يشاهدونه من اهتمام الدولة المصرية بالأطقم الطبية الذين يعملون بخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين حرصهم على تلقى اللقاح لحماية أنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطنى والإنسانى، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت الأحد الماضي، فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.