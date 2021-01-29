الأوقاف تفتتح 52 مسجدا جديدا وتطور 5 آخرين بعدة محافظات

جدة - نرمين السيد - والمساجد التى تم افتتاحها هى: مديرية أوقاف سوهاج 1. جمال هاشم العسكرى حاجر مشطا - طهطا 2. آل عسكر شطورة - طهطا 3. الرحمن – الخلافية - جرجا 4. الصحابة الأرقم – سوهاج مديرية أوقاف قنا 5. الرحمن – حاجر الجبل – المراشدة - الوقف 6. دراو الشرقى – نقادة 7. الكرامة – الرزقة – أبو تست 8. صيحة الحق – العمرة – ابو تشت 9. الشباب – العركى - فرشوط 10. أبو هويدى – السليمات – أبو تشت 11. العتيق – العويضات – فقط مديرية أوقاف الشرقية 12. الشفاعة منازع – الحسنية 13. أبو بكر الصديق – فاقوس 1 14. على بن أبى طالب – أبو كبير 15. الديباوى – ديرب نجم مديرية أوقاف المنيا 16. الشيخ أحمد عبد الغنى - طحا الأعمدة - سمالوط 17. مسجد الأطباء – المنيا 18. مسجد أبو جناح – أبو جناح - بنى حسن الشروق – أبو قرقاص 19. الفتح – صفط الشرقية - المنيا 20. مسجد عبد القادر على – ع عبد القادر على - المنيا 21. محمد باشا – منشأة الشريعى - سمالوط مديرية أوقاف دمياط 22. العرايضة - قرية العرايضة- كفر البطيخ 23. الجبايلة- قرية الجبايلة- كفر البطيخ 24. التنعيم – أرض المعارض بالعنانية 25. المصطفى – طبل - دمياط 26. البرش – السيالة – دمياط مديرية أوقاف أسوان 27. التقوى والإيمان – أبو الريش قبلى – بجوار مركز الشباب – إدارة المركز مديرية أوقاف الفيوم 1. عبد الغنى عبد الجواد – إطسا غرب 2. الرحمة – ع محمد فراج - الغرق 3. عبد الرحمن محمود – الناصرية شمال 4. وانى زايد – بندر سنورس 5. الرحمة – ع سالم جاد - الشواشنة 6. السلام الشرقى – إبشواي 7. فرج شعت – إطسا غرب 8. نور الهدى – نوارة – إطسا غرب 9. البحر – هوارة عدلان - شمال 10. شاكر – ع شاكر - الغرق 11. العتيق – المقرانى – يوسف الصديق 12. جاب الله – ع جاب الله - فيدمين 13. أم المؤمنين – السنباط – جنوب مديرية أوقاف أسيوط 41. الفتاح – تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب 42. خاتم المرسلين - تقسيم أبو جبل – ديروط جنوب 43. المساعدة – القصير – القوصية شرق 44. ملك الله – بنى محمد عزبة طامون - ابنوب 45. تل الزويده – الجزيرة الغربية – البدارى شمال مديرية أوقاف الغربية 46. المحطة – ميت الحارون - زفتى 47. أبو حجازى – السملاوية - زفتى 48. عزبة مشرف- زفتى مديرية أوقاف الجيزة 49. أبو حمزة – القبابات – أطفيح 50. الصادق الأمين – الكداية - أطفيح 51. عبد اللطيف – أبو النمرس 52. عين يوسف – قرية الحارة – الواحات ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف أسوان 53. التوبة – حاجر السباعية – إدارة السباعية مديرية أوقاف القليوبية 54. وهبه عصر – امياى - برشوم 55. العمرى – سندنهور – بنها ثاني مديرية أوقاف قنا 56. زين العابدين – حجازة - قوص 57. أحمد خليل – العقب – قوص.

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