نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدولي لكرة اليد": "مصر 2021" تحتل المراتب الأولى في تاريخ بطولات العالم للرجال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الإلكتروني تقريرًا عن النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، وجاء في التقرير أن المستوى في هذه النسخة من بين أعلى المستويات في تاريخ البطولة، على الرغم من أن " مصر 2021 " هي أول بطولة عالمية على الإطلاق تستضيف 32 فريقًا.

ومع بقاء أربع مباريات فقط في المسابقة، تم تسجيل 5623 هدفًا، وبإحصاء المباريات الست التي خسرها الرأس الأخضر 010 بسبب انسحابهم، كانت الفرق تسجل بوتيرة رائعة، بمتوسط 56.77 هدفًا. في المباراة الواحدة حتى الآن، ثاني أفضل بطولة في التاريخ بعد ألمانيا 2007، عندما تم تسجيل 57.88 هدفًا في كل مباراة في 92 مباراة مقررة.

ومع ذلك، فإن المنافسة في مصر 2021 قد حققت أيضًا علامة فارقة أخرى في تاريخ بطولات العالم للرجال، حيث أنه لأول مرة تكون المنتخبات الأربع المتأهلة الدنمارك وإسبانيا والسويد وفرنسا للدور قبل النهائي متأهلة بدون هزيمة، حيث جاءت نتائج المنتخبات الأربع ما بين الفوز والتعادل في السبع مباريات التي خاضوها قبل الدور نصف النهائي، على الرغم من مواجهة خصوم أقوياء في طريقهم، الدنمارك وفرنسا هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بجميع مبارياتهما السبع، ولكن مع تقدم المنافسة وضعا في اختبار صعب امام مصر والمجر على الترتيب الذي في ربع النهائي، عندما تعادل الفريقان في نهاية الوقت الأصلي.

يهدف الفريق الدنماركي إلى تكرار إنجازه في "ألمانيا الدنمارك 2019 "، عندما أنهى البطولة بـ 10 انتصارات من أصل 10 مباريات وفارق أهداف إيجابي +94. كما أنهت فرنسا البطولة مرتين بأرقام قياسية لا تشوبها شائبة، وفازت بالسويد 2011 بتسعة انتصارات وتعادل واحد، لكنها حققت بطولة مثالية في عام 2017، كمضيف، حيث حققت سلسلة انتصارات من تسع مباريات متتالية لرفع الكأس للمرة الخامسة.

في هذه الأثناء، لا تزال كل من إسبانيا والسويد بدون هزيمة، لكنهما تعادلا في "مصر 2021" قبل مباراتهما ضد الدنمارك في القاهرة، كان الفريق الإسباني قد فاز بستة مرات متتالية، بعد التعادل 29:29 ضد البرازيل في مباراتهم الأولى في المونديال. كما لم تهزم السويد في سبع مباريات، لكنها تعادلت مرتين في الدور الرئيسي، 26:26 ضد بيلاروسيا و28:28 ضد سلوفينيا. أنهى الإسكندنافيون بطولة العالم بدون هزيمة مرة واحدة فقط في التاريخ الحديث - أيضًا في مصر عام 1999، منذ 22 عامًا.

ومنذ انطلاق بطولات العالم لم يشهد الدور نصف النهائي مثل هذا الوضع، وكان الوضع الأقرب منذ 22 عاما في مصر 1999، ففي ذلك الوقت، انتصرت السويد على روسيا 25:24 في المباراة النهائية، حيث لم يخسر الفريقان، إلى جانب إسبانيا، في نهاية الأسبوع الأخير في القاهرة. فقط يوغوسلافيا خسرت مباراة قبل نصف النهائي ضد السويد، 26:23 في الجولة الرئيسية.

وقبل عامين، في "ألمانيا الدنمارك 2019 "، لم يخسر البلد المضيف الدنمارك وألمانيا أيضًا قبل الدور نصف النهائي، حيث خسرت النرويج المتأهلة للنهائيات وفرنسا صاحبة الميدالية البرونزية مباراة.