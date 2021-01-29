نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرة عبلة الكحلاوي تشكر محبيها وقرينة الرئيس وشيخ الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية بيانا تشكر فيه العالم الإسلامي ومحبيها والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقرينة الرئيس.

وقالت أسرة الكحلاوي: بكل عبارات الشكر وأساليب الود والمحبة التي تعلمناها من الأم الفقيهة د. عبلة الكحلاوي.. تشكر أسرتها كل محبيها في جميع أقطار الأرض الذين تواصلوا أو دعوا لها بواسع الرحمة أو حزنوا على فراقها الدنيا، أو قالوا كلمات ثناء عليها، وعلى رأسهم فضيلة الامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وجامعتا الأزهر والقاهرة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ونقابة الأشراف وسفارات الدول والمنظمات الإسلامية وعلماء العالم الإسلامي والشخصيات العامة كلا باسمه ومن بادر وأصر على حضور تشييع الجثمان.

وقدمت الأسرة بود وتقدير شديدين قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي على كلماتها الراقية، بحق الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وأضافت: تعجز الأسرة عن شكر محبيها في كل مكان لمشاعرهم الفياضة على مواقع التواصل وغيرها، وما أظهروه من حب على روحها العطرة، ويدا بيد جميعا نكمل ما بدأته في الخير مع مجمع الباقيات الصالحات، الكيان المؤسسي ثابت الأركان الذى أسس على التقوى وهو ملك الجميع بنية صادقة لخدمة عباد الله لله، وندعو الله بحق ما أودع في قلوبنا من محبة ورحمة وصبر ووفاء أن يجمعنا مع أمنا جميعا د. عبلة الكحلاوي فى الفردوس الأعلى ولن نبرح أعتاب الحمد والرضا حتى اللقاء.