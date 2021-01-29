نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تستخدم في هذه الحالة فقط.. آراء الخبراء حول "المسحة الشرجية" للكشف عن كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصين يوم الأحد الماضي، عن البدء في استخدام "المسحة الشرجية" لاختبار أولئك الذين تعتبرهم معرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وتضاف الطريقة الغريبة والمثيرة للجدل المتمثلة في "المسحة الشرجية" إلى الوسائل الأخرى للكشف عن فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، مثل مسحة الأنف والحلق، إلى جانب اختبارات الدم.

وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن التلفزيون الصيني الرسمي أن المسؤولين أجروا "مسحات شرجية" لمواطنين ممن ظهرت لديهم حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في بكين الأسبوع الماضي.

وقال الطبيب في مستشفى "يوان" في بكين، لي تونغزنغ، لقناة "سي سي تي في" إن طريقة المسحة الشرجية يمكن أن تزيد من معدل اكتشاف الأشخاص المصابين" لأن آثار الفيروس تبقى لفترة أطول في فتحة الشرج مقارنة بالجهاز التنفسي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية آراء الخبراء حول المسحة الشرجية:

لا يوجد أفضل من الـ "PCR":

وعلق الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، على المسحة الشرجية أنه لا يوجد أفضل من الـ "PCR" للتأكد من الإصابة بكورونا.

لن تكون مقبولة:

وأشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة إلى أنه لا يوجد دول تبنت فكرة إجراء المسحات الشرجية، فضلا على أن فكرة المسحات الشرجية لن تكون مقبولة في عدد من المجتمعات.

مسحات بيئية:

وصرح الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بإن هناك أوساط علمية فكرت في إجراء مسحات بيئية للصرف الصحي ومجاري المياه خوفا من أن الإنسان قد يفرز الفيروس خلال اصابته في المجاري

هذه الحالة فقط تستخدم المسحة الشرجية:

وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن بعض مصابي كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض في الجهاز التنفسي، وأعراض الإصابة تظهر في الجهاز الهضمي فقط لا غير، من خلال آلام في البطن والإسهال، وفي هذه الحالة للتأكد من إصابته بالكورونا، يكون من خلال مسحة شرجية.

وتابع "حسني"، أن فيروس كورونا يصيب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والقلب والكلى، وفي بعض الحالات النادرة لا تظهر الإصابة، إلا من خلال المسحة الشرجية، وهذا الأمر لا يحدث إلا في كل حالة من كل 10 آلاف حالة.