نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن في أسبوع| افتتاحات.. إطلاق مسابقات.. وتوقيع بروتوكولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدي السبعة أيام الماضية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمتابعة الحالات بلا مأوي والعمل علي حل أزماتها، بالاضافة الي افتتاح ديارنا بالاقصر واطلاق مسابقة الام المثالية لعام، وتوقيع عدد من ذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من المؤسسات الشريكة، نستعرضه في التقرير التالي:

*انقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة:-

وجهت نفين القباج فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بسرعة بحث الإستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لاحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعي وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض نفسي وعدم القدرة على السير معتدلا على قدمية، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابسا متهالكة.

*اطلاق مشروع " التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب في مصر في إطار برنامج فرصة":-

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة« مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة»، والذي تموله وزارة الخارجية النرويجية والذي يستهدف دعم برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذي اطلقتة وزارة التضامن ويساهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الاعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة، والتوسع في الشمول المالي.

• بروتوكول تعاون مع الانتاج الحربية:-

وشهد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة" و"بنك ناصر الإجتماعي" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة والسيد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

*مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية:-

كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية،وذلك بحضور السيد محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية.

*افتتاح معرض ديارنا بالاقصر:-

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى افتتحت الوزارة الأربعاء الماضي معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير االمقبل

ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هى« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».

*اطلاق مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢١:-

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتبارًا من الاربعاء ٢٧ يناير الجاري وحتى الاحد ١٤ فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

*انقاذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلي:-

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثينى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسه حالة له وتبين انه يدعى محمد ك.د ويبلغ من العمر ٣٠ عاما وليس معه أي أوراق ثبوتية وأفاد بأن لديه عدد ٢ من الاخوة وأبويه علي قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.

*فتح باب الحجز الالكتروني لخطوط المحمول المجانية لمستفيدى برامج الدعم النقدى:-

فى إطار حرص نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي رفع مستويات كفاءة تقديم وزارة التضامن الاجتماعي لخدماتها المختلفة لمستفيديها من الأسر علي مستوي كافة محافظات الجمهورية وتوفير أعلي معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر لنشر الوعي بالتحديثات الدورية لخدمات برامج الوزارة المختلفة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع إتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين.

*بروتوكول تعاون مع مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية":-

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، وذلك بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

ويهدف البروتوكول إلى تعاون وزارتى التضامن ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لاسيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتى التضامن الاجتماعى والجامعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إحداث نوع من التكامل بينهم فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطن مصرى، يمثل هدفًا للتنمية المستدامة ومعول عليه المساهمة فى تحقيقها.