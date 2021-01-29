نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من محافظة القاهرة بعد حريق عقارين و22 محلا بحي الأزبكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها حريق صباح اليوم، بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و ١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الازبكية، وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث.

حيث تبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالى و رقم ١٦ وبه عدد من المحلات، ثم إنتقل الى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب ٢٢ محل تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و ٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجاري عملية التبريد .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .