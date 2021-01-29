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قرار عاجل من محافظة القاهرة بعد حريق عقارين و22 محلا بحي الأزبكية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها حريق صباح اليوم، بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و ١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الازبكية، وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث.

حيث تبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالى و رقم ١٦ وبه عدد من المحلات، ثم إنتقل الى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب ٢٢ محل تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و ٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجاري عملية التبريد .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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