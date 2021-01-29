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أحمد جودة - القاهرة - «المحامين العرب» يدين العدوان التركي على الأراضي السورية

أدان ناصر الكويوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، العدوان التركي على الأراضي السورية، معلنا أنه تواصل مع رئيس الاتحاد الأستاذ رجائي عطية، والنقباء العرب لدراسة الموقف.

وأكد أن اتحاد المحامين العرب يدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية وإمتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك ‏القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الغير شرعية لتشريد ‏الشعب السوري وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير وإزهاق الأرواح واستهداف وتخريب وإتلاف المنشآت العمرانية والاقتصادية على الأراضي السورية. ‏

وتابع: إن اتحاد المحامين العرب يعلن تضامنه مع سوريا وشعبها محذر من أن استمرار هذا الاحتلال في مناطق ريف حلب الشمالي منذ 2016 عفرين منذ 2018 تل أبيض ورأس العين منذ 2019 وما يتم الآن من إطلاق صواريخ على مدينة تل رفعت من قتل سكانها الأبرياء أحياء وتدمير ‏معالم المدينة التاريخية، والأثرية وتنصيب حكومة تركيا للحكام في شمال الأراضي السورية ليتم طرد أكراد سوريا والعرب من منطقة عفرين ‏لوضع عناصر من المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، فإن استمرار هذا الوضع ما هو غير ازدراء للقوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تمامًا على فرص السلام المنشود على جميع الأراضي العربية والعالم أجمعين.

وواصل أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب متمثله ‏في الأمين العام النقيب ناصر الكريوين وتم التواصل مع رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية نقيب محامي مصر والنقباء العرب وأعضاء المكتب الدائم وتم دراسة الموقف وعهدوا للأمين العام لاتحاد المحامين العرب بصيغة المبادئ التي تم الاتفاق عليها ‏ومن ضمنها دعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية في العالم للتضامن مع الشعب السوري للحفاظ على وحدته ومناشدة المجتمع الدولي بمجلس الأمن وجامعة الدول العربية التدخل لمنع العدوان التركي على الأراضي السورية ومتابعة الأمين العام الدائم للأحداث وتطـورهــا وعــرض مـا يسـتـجـــد عــلـى المــكـتـب الطـــارئ الــذي تــم الاتـفـــاق عــلى انعـقــاده لمـتــابـعـــة الأوضــاع وعـــرض الإجـــراءات عــلى الـنـقــبـــاء والمـكـــتـب الدائم للتواصـل مع كافة المـنـظـمات الـدولية بــهذا الشــأن.