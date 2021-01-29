صور .. محافظ القاهرة يتابع أعمال تبريد حريق التوفيقية

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وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14 و 16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية، وعلى الفور انتقل مسؤولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.
وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالى و رقم 16 وبه عدد من المحلات، ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ 22 محلا تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد 13 سيارة إطفاء و عربتين خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
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