صور .. محافظ القاهرة يتابع أعمال تبريد حريق التوفيقية

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمنطقة التوفيقية رافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسؤولى حى الأزبكية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14 و 16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية، وعلى الفور انتقل مسؤولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالى و رقم 16 وبه عدد من المحلات، ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ 22 محلا تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد 13 سيارة إطفاء و عربتين خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.