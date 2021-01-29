5 اجتماعات لـ خطة النواب الأسبوع المقبل لمناقشة الحساب الختامى للموازنة

وأضاف سالم، أن اللجنة ستعقد 5 اجتماعات، الأول يوم الأحد لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص حساب ختامى الموازنة العامة، كما تبدأ اللجنة خلال نفس الاجتماع بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.
وتابع سالم فى بيان له أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى يوم الاثنين؛ لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التى خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا يوم الثلاثاء لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التى أدرجت فى خطة الدولة فى السنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، وفيما يخص الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.
كما تعقد اللجنة اجتماعها الرابع يوم الأربعاء لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه فى 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2020، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستختتم أعمالها الأسبوع المقبل باجتماع يوم الخميس لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير، من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 فى ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.
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