احتفالا بعيد الشرطة.. وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتى يؤدون صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة، اليوم صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69.





وألقى الخطبة الدكتور وزير الأوقاف وتناول خلالها: "التضحية فى سبيل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء"، وأكد أن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته، ورفعته، وحفظه، وللتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وإزدهاره، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائما ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، كما تناول فضيلته مكانة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما وجه وزير الأوقاف التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن، موجها التحية للمصابين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وكذا لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم فى أداء واجبهم نحو وطنهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يجعل مثواهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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