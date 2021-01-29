1800 يورو تكلفة تقنية الـvar فى المباراة الواحدة بالدورى المصرى

اتفقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفار فى الدورى المصرى على تكلفة تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة بالدورى المصرى مقابل 1800 يورو بدلا من 3000 يورو.

كما تم الاتفاق على أن ترسل الشركة الإسبانية بعض الأجهزة الحديثة خلال الأيام المقبلة، لتحسين التقنية فى الدورى المصرى.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التى حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

كما قررت الشركة، بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.