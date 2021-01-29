أيمن حفنى يوقع رسميًا للزمالك لمدة 6 أشهر بشرط عدم المشاركة

وقع أيمن حفنى، لاعب الزمالك السابق، رسميًا على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء لمدة 6 أشهر تبدأ من الميركاتو الشتوى الحالى وتنتهى بنهاية الموسم، لتحقيق أمنيته ورغبته فى الاعتزال داخل صفوف الزمالك.

واشترط مسئولو الزمالك على أيمن حفنى عدم المطالبة بالمشاركة مع فريق الزمالك طوال فترة قيده، على أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء تلك الفترة.

وكان أيمن حفني نشر بيان على صفحته جاء كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

ايمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

ايمن حفنى اختتم بيانه قائلا: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".