محمد فؤاد يعلن تدشين مبادرة المحليات لشباب الوفد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد فؤاد، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، تدشين مبادرة المحليات لشباب الوفد، مشيرًا إلى أنهم سيضعون استراتيجة العمل طوال العامين المقبلين.

وأكد فؤاد أنه سيدعم جميع شباب الوفد في انتخابات المحليات وسيتم عمل سيرة ذاتية للجميع وقاعدة بيانات كاملة ودقيقة، مشيرا إلى أنه يريد أن يضع في التاريخ أنه في عهده شهدت المحليات أكبر عدد من شباب الوفد.

ولفت فؤاد إلى أن تاريخ شباب الوفد مميز ومشرف في الوقت الذي كان من يتصدر المشهد الآن في بيوتهم، منوهًا بأن جبهة الإنقاذ أنشئت في الوفد، وانتشر شباب الوفد في الشارع وحموا النائب العام، وشيخ الأزهر أثناء الهجوم والتهكم عليه من الإخوان، ما جعل شيخ الأزهر يقول: "شباب الوفد في قلبي".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.