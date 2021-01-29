نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد حريق التوفيقية بحي الأزبكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم، بمنطقة التوفيقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسئولى حى الأزبكية.

كان محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها .

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و ١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث.

حيث تبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالى و رقم ١٦ وبه عدد من المحلات ثم إنتقل الى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب ٢٢ محل تقريبًا و تمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و ٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .