طارق تهامي: التواصل الإلكتروني مع شباب الوفد استعدادًا للمحليات

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أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الوفدي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اليوم مع شباب الوفد هو بداية لسلسة من الاجتماعات واللقاءات الكبري خلال الفترة القادة من أجل الاستعداد لخوض انتخابات المحليات القادمة.

وأضاف تهامي أن اجتماع اليوم ليس له علاقة بالشأن الداخلي للحزب ولكن من أجل انتخابات المحليات القادمة خاصة أن القانون الجديد لانتخابات المحليات سوف يتطلب مشاركة 13 ألف شاب على مستوى الجمهورية.

وأوضح تهامي أن سلسلة الاجتماعات واللقاءات القادمة سوف تتميز بالتواصل الالكتروني والعمل المنظم وتم الاتفاق مع شركة متخصصة في هذا الشأن.

وأشار تهامي إلى أنه جاري وضع جدول زمني لاجتماعات الشباب خلال الفترة القادمة وسوف يكون حضور الاجتماع واللقاءات التزام للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.