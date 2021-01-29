بعد الرحيل إلى تركيا.. من يخلف مصطفى محمد في هجوم الزمالك؟

مازال الحديث مستمر داخل أروقة نادي الزمالك حول المهاجم الجديد في صفوف الفريق، وذلك بعد الإعلان الرسمي بانتقال مصطفى محمد لاعب الفريق إلى جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.



وخرج مهاجم الزمالك مصطفي محمد، من القلعة البيضاء علي سبيل الإعارة، منتقًا إلى صفوف النادي التركي ، لمدة موسم ونصف مقابل مليوني دولار، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب نهائياً مقابل 4 ملايين دولار.

ويعيش جمهور الفارس الأبيض حالة من الحزن بعد إعلان رحيل مصطفي محمد عن الفريق، حيث كان الحصن المنيع لدي الجماهير البيضاء، وذلك على مدار موسم ونصف عقب عودته من الاعارة لصفوف طلائع الجيش ومن قبله لطنطا والداخلية.

ويستعرض دوت الخليج، في التقرير التالي أسماء 5 نجوم بالدوري المصري قادرين على تعويض رحيل مصطفى محمد، وأسماء مقترحة لحل أزمة المهاجم الصريح في القلعة البيضاء.

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يتميز فريق طلائع الجيش بوجود 3 من نجوم الخط الأمامي والهدافين بصفوفه وعلى رأسهم عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق وصاحب الأهداف الأربعة للفريق العسكري في الموسم الحالي بالدوري، كذلك عمرو مرعي نجم بيراميدز والنجم الساحلي السابق، بالاضافة إلى المهاجم الشاب ناصر منسي والذي يقدم مستويات فنية مميزة خلال أخر موسمين بالمسابقة.

مروان حمدي لاعب مصر المقاصة

مروان حمدي، لاعب وهداف مصر المقاصة الحالي خطف الأنظار إليه بشدة سواء في الموسم الجاري، أو في السابق خلال اعارته لصفوف وادي دجلة، ليكون أحد الحلول الهجومية للزمالك حال التعاقد معه لتعويض رحيل مصطفى محمد.

باسم مرسي قد يعود للزمالك

الحل الأخير يظهر في باسم مرسي، مهاجم الانتاج الحربي، والذي يعتبر ليس بغريب عن قلعة ميت عقبة بعدما قام بتمثيل الفريق على مدار 4 مواسم سابقة، في ظل استعادة مستواه بالوقت الراهن مع فريقه الانتاج.