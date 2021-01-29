بسمة وهبة تتعرض للإصابة بشلل بسبب عملية تجميل.. "فيديو"

تصدرت الاعلامية بسمة وهبة محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابتها بشلل إثر خضوعها لعملية تجميل، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بسمة وهبة تكشف إصابته بشلل

كشفت الاعلامية بسمة وهبة، عن تعرضها لأزمة صحية بعد إصابتها بسبب تقاصع طبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

أوضحت "وهبة"، من خلال مقطع فيديو قصير، قائلة: "عمري ما تخيلت اني اتعرض للإصابة بسبب جهل طبي".

معاناه بسمة وهبة بسبب عملية تجميل

وتابعت بسمة وهبة في مقطع الفيديو: "الي حصل اني زي مكا حكتلكم انني أنا من شهر كنت تعبانة جدا ومكنتش بعرف أفتح بقي ولا أعرف آكل ولا أفتح بقي أدخل شوكة ولا معلقة ولا حتة عيش ولا أي حاجة خالص وبعدين كنت بالصدفة موجودة في دبي ورحت لدكتورة شاطرة جدا أن هذا سترس وعندك شلل عضلي والعضلات في فكك مشدودة وعايزة علاج طبيعي وعايزة أدوية".

آخر تطورت الحالة الصحية لبسمة وهبة

واستطردت بسمة حديثها، قائلة: "أخذت الأدوية وعملت علاج طبيعي والحقيقة لقيت مفيش تحسن، رحت لها النهارده وقلتلها انا مفيش تحسن فعملتلي منظار تاني وبعدين الست كانت مستغربة تقلي ستريس وأنا معنديش ستريس بالعكس.. انا عملت بوتوكس من شهر من ساعة ما تعبت بالضبط أخت إبرة دخلت على الأحبال الصوتية وبوضتلي الدنيا".